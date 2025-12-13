Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Brighton maçı canlı izle şifresiz

İngiltere Premier Lig'de bu hafta Liverpool ve Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Liverpool - Brighton maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Liverpool - Brighton maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZİngiltere Premier Lig'de bu Liverpool, Brighton ile karşı karşıya gelecek. Liverpool - Brighton maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Liverpool - Brighton maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.