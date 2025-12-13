-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Brighton maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 13 Aralık 2025 15:07 -
Güncelleme Tarihi:
13 Aralık 2025 15:07
Liverpool - Brighton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Liverpool - Brighton maçı canlı izle şifresiz
Liverpool - Brighton maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Liverpool - Brighton maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Liverpool - Brighton maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Liverpool - Brighton maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Liverpool ve Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Liverpool - Brighton maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Liverpool - Brighton maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Liverpool, Brighton ile karşı karşıya gelecek. Liverpool - Brighton maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool - Brighton maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.