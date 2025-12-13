Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Önis'te oynanan maçı İstanbulspor, 2-1 kazanmayı başardı.Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Duran Şahin ve 85. dakikada Mustafa Sol kaydetti. Ev sahibi Sarıyer'in golünü 40. dakikada Moustapha Camara attı.Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 21'e yükseltti. Bu sezonki 10. mağlubiyetini yaşayan Sarıyer, 17 puanla 17. sırada konumlandı.Ligde gelecek hafta İstanbulspor, Vanspor FK ile sahasında karşılaşacak. Sarıyer, Esenler Erokspor'un konuğu olacak.Stat: Yusuf Ziya ÖnişHakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Ali Vardar, Ömer Yasin GezerSMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Dk. 90+2 Metehan Mert), Camara, Regattin, Anziani, Urie (Dk. 77 Baran Engül), Dembeleİstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 14 Yunus Bahadır), Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 90+3 Cham), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 66 Mustafa Sol)Goller: Dk. 40 Camara (SMS Grup Sarıyer), Dk. 78 Duran Şahin, Dk. 85 Mustafa Sol (İstanbulspor)Sarı kartlar: Dk. 23 Camara ve Fatih Kurucuk, Dk. 35 Djilobodji, Dk. 84 Oğuzhan Berber, Dk. 85 Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer), Dk. 79 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 84 Mamadou (İstanbulspor)