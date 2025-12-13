Levent Tüzemen: 'Okan Buruk'a yardımcı gelecek'

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerini A Spor ekranlarında paylaştı.
Tüzemen'in açıklamaları şuşekilde:
"AKİL İNSAN OLARAK ALİ DÜRÜST ATANMALI"
"Galatasaray'ın akil bir insana ihtiyacı var. Galatasaray yönetimine sesleniyorum; böyle bir büyüğe ihtiyaç var. Yönetici olarak ya da başkan danışmanı olarak Ali Dürüst'ün atanmasını tercih ederim. Ali Dürüst birçok işi kolaylaştırır. Okan Buruk ve yönetim de bu sayede rahatlar."
"İTALYAN BİR YARDIMCI HOCA GELECEĞİNİ ÖĞRENDİM"
"Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'a yardımcılar atayacağını biliyorum. Özellikle fizik kondisyon konusunda çok ciddi bir destek alınacağını duydum. Sadece teknik direktörün çalıştırmasıyla olmaz. Bu alanda İtalyanlar çok başarılı. Dolayısıyla İtalyan bir yardımcı hocanın göreve gelebileceği bilgisini edinmiş durumdayım."