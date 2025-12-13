13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
20:00
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
14:30
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
18:30
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
20:45
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
22:00
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
18:30
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
21:00
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
15:30
13 Aralık
Norwich City-Southampton
15:30
13 Aralık
Rennes-Brest
19:00
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
15:30
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
18:00
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
18:00
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
18:00
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
18:00
13 Aralık
Millwall-Hull City
18:00
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
18:00
13 Aralık
Metz-PSG
21:00
13 Aralık
Parma -Lazio
20:00
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
20:30
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
13:30
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
13:30
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
16:00
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
19:00
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
17:30
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
17:30
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
17:30
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
17:30
13 Aralık
Chelsea-Everton
18:00
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
17:00
13 Aralık
Liverpool-Brighton
18:00
13 Aralık
Burnley-Fulham
20:30
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
16:00
13 Aralık
Mallorca-Elche
18:15
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
20:30
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
17:00
13 Aralık
Wrexham-Watford
18:00

"Elite Label" kategorisindeki Mersin Maratonu'nda 7. kez madalya heyecanı yaşanacak

Elite Label kategorisindeki 7. Uluslararası Mersin Maratonu, 34 ülkeden 2 bin 601 sporcunun katılımıyla, düz parkuru ve uygun iklim koşulları sayesinde Türkiye'nin en prestijli ve en iyi derecelerin hedeflendiği maratonu olarak gerçekleştirilecek.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
'Elite Label' kategorisindeki Mersin Maratonu'nda 7. kez madalya heyecanı yaşanacak
Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan Uluslararası Mersin Maratonu'nda 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu yarışacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle bu yıl 7. kez düzenlenecek maraton, yarın Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayıp kıyı şeridini de kapsayan çok sayıda noktada koşulacak.

"Elite Label" kategorisine 2023'te alınan maratonda, 2 bin 601 sporcudan 460'ı 42 kilometrede, 2 bin 141'i ise 14 kilometrede madalya mücadelesi verecek.


Parkur hazırlıklarının tamamlandığı organizasyonda, halk koşusu da yapılacak. Vatandaşlar, söz konusu kategoride yarışabilmek için maraton gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

- "Mersin Maratonu, Türkiye'deki sıralamada en iyi yer bulan maraton"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, AA muhabirine, maratonun heyecanla beklendiğini söyledi.

Parkurun organizasyon için hazır olduğunu ifade eden Taşkın, "Belki de dünyanın en iyi maraton parkurlarından birine sahibiz. Tamamen düz ve ortalama deniz seviyesinden 4 metre yükseklikte. Çok iyi derecelerin koşulmasına uygun bir zemin ve parkur var. Aynı zamanda iklimin de güzel olması, hava sıcaklığının 16-17 derece beklenmesi maraton için iyi koşulların olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Taşkın, 5 kıtadan sporcuların maratonda yarışacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası Atletizm Federasyonu, kendi takvimine aldığı maratonlarda organizasyon başarısı anlamında sıralama ve bir derecelendirme yapıyor. Bu takvimde Türkiye'den 3 maraton var. 2023'te Uluslararası Mersin Maratonu, dünya genelinde koşulan 182 maraton arasında 46'ncı sıradaydı. 2024'te ise 203 maraton koşuldu, 49'uncu sırada yer aldı. Bu organizasyon kalitesi ve başarısı anlamında yapılan bir derecelendirme. Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye'deki en iyi maraton, sıralamada en iyi yer bulan maraton. Diğer maratonlardan bir tanesi 82'nci, diğeri 111'inci sırada yer alıyor. Amacımız bu yıl sıralamada daha iyi bir yer alabilmek."

- "Geçen yıl Türkiye'de en iyi maraton derecesi Mersin'de elde edildi"

Taşkın, Uluslararası Mersin Maratonu'nu dünyanın en iyi maratonları arasına dahil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Organizasyonun hem Mersin'in hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Türkiye topraklarında en iyi maraton derecesi Mersin'de elde edildi. Bu yıl o dereceyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 135 yabancı sporcu vardı, bu yıl 184'e yükseldi. Çok yoğun bir ilgi oldu. Kayıtlar bitti. Geçen seneye göre maratona 450 civarında daha fazla sporcu katılıyor. Güzel şeyler bekliyoruz. Dünyanın önde gelen sporcularını getiriyoruz. Bu yıl bir sürprizimiz olacak. Önceki yıllarda dünya şampiyonu olmuş bir maratoncuyu da Mersin'de koşturacağız. Bundan dolayı güzel bir derecenin çıkmasını bekliyoruz."

 
 
