Haber Tarihi: 13 Aralık 2025 16:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 16:58

Bayer Leverkusen - Köln maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bayer Leverkusen - Köln maçı canlı izle şifresiz

Bayer Leverkusen - Köln maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Bayer Leverkusen - Köln maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Bayer Leverkusen - Köln maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayer Leverkusen - Köln maçı canlı yayın izleme detayları

Bayer Leverkusen - Köln maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bayer Leverkusen - Köln maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
Almanya Bundesliga'de bu hafta Bayer Leverkusen ve Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Bayer Leverkusen - Köln maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bayer Leverkusen - Köln maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya Bundesliga'de bu Bayer Leverkusen, Köln ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen - Köln maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen - Köln maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Bayer Leverkusen - Köln maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bayer Leverkusen - Köln maçı canlı izle şifresiz Gündem Bayer Leverkusen - Köln maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bayer Leverkusen - Köln maçı canlı izle şifresiz
Benzema'dan Mbappe'ye çağrı! Real Madrid Benzema'dan Mbappe'ye çağrı!
Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği Trabzonspor Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği
Mönchengladbach - Wolfsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Mönchengladbach - Wolfsburg maçı canlı izle şifresiz Gündem Mönchengladbach - Wolfsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Mönchengladbach - Wolfsburg maçı canlı izle şifresiz
Çaykur Rizespor, üç golle üç puanı aldı! Rizespor Çaykur Rizespor, üç golle üç puanı aldı!
Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı canlı izle şifresiz Gündem Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı canlı izle şifresiz
Getafe - Espanyol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Getafe - Espanyol maçı canlı izle şifresiz Gündem Getafe - Espanyol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Getafe - Espanyol maçı canlı izle şifresiz
Altay 3. Lig'de direniyor TFF 3. Lig Altay 3. Lig'de direniyor
Göztepe'de Gaziantep FK öncesi tek eksik! Göztepe Göztepe'de Gaziantep FK öncesi tek eksik!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Spartak, Gedson'un bonservisini belirledi
2
Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
3
Galatasaray'dan sürpriz hamle: Ederson
4
Sadettin Saran'dan transfer talimatı: Alexander Sörloth!
5
Liverpool'da Muhammed Salah kararı!
6
Ademola Lookman transferinde Galatasaray'a dev tehdit!
7
Emre Mor'a Süper Lig'den talip!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.