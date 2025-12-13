Leroy Sane'den yüksek performans!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, takımını Antalyaspor deplasmanında takımını 1-0 öne taşıdı.
Alman yıldız, karşılaşmanın 7. dakikasında Antalyaspor ağlarını havalandırdı.
Sane, geçen hafta da Samsunspor mücadelesini 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.
İKİ YIL SONRA İLK
Ligin 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde de gol atan Sane, yaklaşık iki yıl aradan sonra üst üste üç lig maçında gol sevinci yaşadı.
