Antalyaspor Galatasaray şifresiz izle, bein sports 1 canlı yayın

beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Antalyaspor Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları

Antalyaspor Galatasaray maçı canlı bein Sports yayını! Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Antalyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

11'LER

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Giannetti, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli



Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen



- Galatasaray'da kritik eksikler

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, tedavileri devam eden Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina, kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da mücadelede forma giyemeyecek. 

-Anytalyaspor'da iki eksik

Kırmızı-beyazlı ekipte ise sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Georgiy Dzhikiya'nın maçta forma giymesi beklenmiyor.

- Osimhen ve Torreira, sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

- Ligin en iyi averaja sahip takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 15 müsabakada 32 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, artı 21 averajla bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ile beraber ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, Göztepe'den (9) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

- 7 deplasmanın 5'ini kazandı

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 7 dış saha maçında 5 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

Kadıköy'de Fenerbahçe ile yaptığı derbiden beraberlikle ayrılan Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini ise Kocaelispor'a konuk olduğu maçta yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gol yedi.

- Son iki dış saha maçında galibiyet alamadı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.

Ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında 14. haftada da Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, kazanamaması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 deplasman maçında puan kaybetmiş olacak.

- Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 golü kalesinde gördü.

-59. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

- Galatasaray son 18 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

- Sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

- Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.

Kaynak: Sporx.com

