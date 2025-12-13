Simeone: 'Sörloth'u çok seviyoruz'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Valencia maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın ardından basın toplantısında Alexander Sörloth ile ilgili de konuşan Simeone, "Sörloth'u bir insan ve futbolcu olarak seviyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu, diğer oyunculardan farklı özellikleri var." dedi.



Atletico Madrid forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



