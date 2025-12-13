13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
23:30
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
23:05
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
1-073'
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
0-016'
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
23:00
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-159'
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
1-256'
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
22:45
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-090'
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-389'
13 Aralık
Arsenal-Wolves
23:00
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
1-086'
13 Aralık
Getafe-Espanyol
23:00
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Yunus Akgün: "Abdullah Kavukcu'ya armağan olsun"

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyeti hak mahrumiyeti yaşayan Başkanvekili Abdullah Kavukcu'ya armağan etti.

13 Aralık 2025 22:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Abdullah Kavukcu'ya armağan olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.
 
Maçın hemen ardından karşılaşmada asiste imza atan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.
 
Galibiyeti 45 gün hak mahrumiyeti alan Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukcu'ya armağan eden Yunus Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok destek oldular bize. Burada olamayan Abdullah Kavukcu'ya bu galibiyeti armağan ediyoruz." dedi.
 
Böyle skorlarda özgüven bulduklarını söyleyen Akgün, "İlk yarıda iyi oynadık, istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda Osimhen'in golünden sonra iyi performans gösterdik. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle skorlar bize öz güven ve moral veriyor." ifadelerini kullandı.
 
SAKATLIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
 
Sane ile iyi anlaştığını söyleyen Yunus, "Sane ile iyi bir iletişimimiz var. Onun da artan bir performansı var." dedi.
 
Sakatlık durumuyla ilgili açıklama yapan milli futbolcu, "Tabii ki ağrılarım var. Yüzde yüz değilim tam olarak ama elimden geleni yapıyorum. Zamanla daha iyi olacağım, umarım performansım böyle de devam eder." açıklamalarında bulundu.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
