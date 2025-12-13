13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
6-0
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
0-3
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
3-0
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
4-3
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
1-0
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-1
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
2-3
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
2-1
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-0
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-3
13 Aralık
Arsenal-Wolves
2-1
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
2-0
13 Aralık
Getafe-Espanyol
0-1
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Kazımcan: "Gerçek Kazımcan'ı sahaya yansıttım"

Kazımcan Karataş, forma şansı bulduğu anda buna hazır olduğunu vurgulayarak, mental ve fiziksel olarak kendisini sürekli geliştirdiğini söyledi.

calendar 13 Aralık 2025 23:53
Kazımcan: 'Gerçek Kazımcan'ı sahaya yansıttım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncusu Kazımcan Karataş, "Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." dedi.
 
Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki sol beki, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Yaşanan sakatlık ve cezalı durumlar sonrasında forma şansı bulması ile ilgili soru üzerine Kazımcan, forma şansı bulamadığı dönemlerde hem mental hem de fizik anlamında kendisini güçlendirdiğini söyledi.
 
"Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." diyen Kazımcan, "Hiçbir zaman düşmedim. Her zaman, 'Mentalimi fiziğimi nasıl geliştirebilirim. Saha içinde saha dışında kendimi ekstra nasıl motive edebilirim' diye düşündüm. Bu şansı her zaman hazır olmama veriyorum. Hazır olduğum için de forma şansı buldum ve sonrası da geldi." değerlendirmesini yaptı.
 
Kazımcan Karataş, takımındaki oyuncuların her zaman desteğini hissettiğini ancak Barış Alper Yılmaz'ın özellikle mental açıdan çok yardım ettiğini, geçtiği yolları adım adım kendisine anlattığını dile getirdi.
 
Takımdaki başarının sırrının lider oyuncular olduğunu vurgulayan Kazımcan, "Herkes saha içinde bir önderlik, liderlik sağlıyor. Hocamızın verdiği taktikleri sahaya doğru yansıttığımız zaman da sonuca hemen ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.