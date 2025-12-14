Vedat Muriqi attı, Mallorca 3 puanı kaptı!

İspanya La Liga 16. hafta 16. hafta maçında Mallorca, Elche'yi ağırladı. Iberostar Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri Manu Morlanes, Omar Mascarell ve Vedat Muriqi kaydetti. Elche'nin tek golünü Pablo Maffeo kendi kalesine attı.
Bu sonuçla birlikte Mallorca 17 puana ulaşırken, Elche 19 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Mallorca, Valencia'ya konuk olacak. Elche ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
Vedat Muriqi net pozisyonu kaçırdı, Elche anında cezayı kesti! ⚔️
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr #İşBirliği pic.twitter.com/J3DrAu2YjG
— Sporx (@sporx) December 13, 2025
⚽️Vedat Muriqi, Mallorca'ya 3 puanı garantiliyor!
📲"SPORX" koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr #İşBirliğipic.twitter.com/bOLTNQ5iF4
— Sporx (@sporx) December 13, 2025