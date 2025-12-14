Beşiktaş'tan 8 milyon euro istiyorlar

Devre arası transfer dönemine hızlı girmesi beklenen Beşiktaş 'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde en az dört bölgeye takviye yapmayı planlarken önceliği sol bek transferine verdi.

TEMASLAR BAŞLADI

Bu doğrultuda Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada yer alıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve özellikle kadroda görmek istediği 22 yaşındaki Cezayirli futbolcu için temaslar başladı.

TALEP: 8 MİLYON EURO

Beşiktaş Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Hadjam'ın menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Genç oyuncunun kulübü Young Boys ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ederken, İsviçre ekibinin bu transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakan Jaouen Hadjam'ın da Beşiktaş'ta forma giymeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Serkan Reçber'in, kulüp yetkilileriyle yapacağı toplantının ardından transfer için izlenecek yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

Young Boys'un bonservis talebinde indirime gitmesi halinde, siyah-beyazlıların transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.