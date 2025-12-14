14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Beşiktaş'tan 8 milyon euro istiyorlar

Sol bek transferine öncelik veren Beşiktaş, Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam için harekete geçti.

Devre arası transfer dönemine hızlı girmesi beklenen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
 
Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde en az dört bölgeye takviye yapmayı planlarken önceliği sol bek transferine verdi.
 
TEMASLAR BAŞLADI  
 
Bu doğrultuda Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam, Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada yer alıyor.
 
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve özellikle kadroda görmek istediği 22 yaşındaki Cezayirli futbolcu için temaslar başladı.
 
TALEP: 8 MİLYON EURO
 
Beşiktaş Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Hadjam'ın menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.
 
Genç oyuncunun kulübü Young Boys ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ederken, İsviçre ekibinin bu transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
 
Yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakan Jaouen Hadjam'ın da Beşiktaş'ta forma giymeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Serkan Reçber'in, kulüp yetkilileriyle yapacağı toplantının ardından transfer için izlenecek yol haritasının netleşmesi bekleniyor.
 
Young Boys'un bonservis talebinde indirime gitmesi halinde, siyah-beyazlıların transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
