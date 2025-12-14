Domenico Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin milli takıma gitmesi nedeniyle Domenico Tedesco'nun elindeki tek santrfor Jhon Duran kaldı.
İtalyan teknik adam, Duran ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Önlerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere zorlu bir fikstür olduğunu belirten Tedesco, Duran'dan sinirlerine hakim olmasını, cezalı duruma düşmemesini ve sadece sahaya konsantre olmasını istedi.
Fenerbahçe'de bu sezon 13 maçta süre bulan Jhon Duran, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
