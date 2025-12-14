Yves Bissouma'ya büyük şok: Evi soyuldu!

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma, kendisine 1 milyon sterline mal olan korkunç bir dizi hırsızlığın ardından hippy crack (Nitroz oksit gazı icin kullanılan bir sokak ismi) kullandığını açıkladı.

Malili futbolcu, Temmuz ayında Londra'daki evine yapılan soygunda lüks saatler, takılar ve tasarım çantaların çalındığını belirterek, yaşadığı olayın kendisinde derin etkiler bıraktığını açıkladı.

29 yaşındaki Bissouma, yaşadığı son travmayı ve suçluluk duygusunu şöyle anlattı: "Bu olay, bilmediğim bir şekilde beni parçaladı. Taraftarlardan özür dilerim. Yaşadığım travma; korku, panik, depresyon ve paranoya ekledi hayatıma."

Geçen ay bir gece kulübünde çekilen fotoğraflarında yasadışı maddeyi kullanırken görülen Bissouma, bu durumun kendisi ve ailesi için zorlayıcı olduğunu belirtti: "Babam bunu gördüğünde panikledi. Ona bunun görüntü olduğunu, ama benim kim olduğumu yansıtmadığını anlatmaya çalıştım."

Bu, haftada 50.000 sterlin kazanan futbolcunun hippy crack kullanırken yakalanmasının ikinci vakası. Geçen yıl Ağustos ayında benzer bir olay sonrası Tottenham tarafından geçici olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Bissouma, profesyonel kariyerine zarar verebilecek bu davranışın farkında olduğunu vurguladı: "Biliyorum, bu benim için ve imajım için iyi değil, çünkü ben profesyonel bir futbolcuyum."



Bissouma'nın evinin soyulduğu anlar kameralara yansıdı ve fotoğraflar, İngiliz basınından The Sun tarafından yayınlandı.

İşte o fotoğraflar: