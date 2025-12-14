14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-020'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-120'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-058'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-258'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Yves Bissouma'ya büyük şok: Evi soyuldu!

Tottenham orta saha oyuncusu Yves Bissouma, Temmuz'daki soygun sonrası yaşadığı travmanın etkisiyle hippy crack kullanırken görüntülendi. Mali futbolcu, hayranlarından ve ailesinden özür diledi.

calendar 14 Aralık 2025 13:59 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yves Bissouma'ya büyük şok: Evi soyuldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma, kendisine 1 milyon sterline mal olan korkunç bir dizi hırsızlığın ardından hippy crack (Nitroz oksit gazı icin kullanılan bir sokak ismi) kullandığını açıkladı.
 
Malili futbolcu, Temmuz ayında Londra'daki evine yapılan soygunda lüks saatler, takılar ve tasarım çantaların çalındığını belirterek, yaşadığı olayın kendisinde derin etkiler bıraktığını açıkladı.
 
 
29 yaşındaki Bissouma, yaşadığı son travmayı ve suçluluk duygusunu şöyle anlattı: "Bu olay, bilmediğim bir şekilde beni parçaladı. Taraftarlardan özür dilerim. Yaşadığım travma; korku, panik, depresyon ve paranoya ekledi hayatıma."
 
Geçen ay bir gece kulübünde çekilen fotoğraflarında yasadışı maddeyi kullanırken görülen Bissouma, bu durumun kendisi ve ailesi için zorlayıcı olduğunu belirtti: "Babam bunu gördüğünde panikledi. Ona bunun görüntü olduğunu, ama benim kim olduğumu yansıtmadığını anlatmaya çalıştım."
 
Bu, haftada 50.000 sterlin kazanan futbolcunun hippy crack kullanırken yakalanmasının ikinci vakası. Geçen yıl Ağustos ayında benzer bir olay sonrası Tottenham tarafından geçici olarak kadro dışı bırakılmıştı.
 
Bissouma, profesyonel kariyerine zarar verebilecek bu davranışın farkında olduğunu vurguladı: "Biliyorum, bu benim için ve imajım için iyi değil, çünkü ben profesyonel bir futbolcuyum."

Bissouma'nın evinin soyulduğu anlar kameralara yansıdı ve fotoğraflar, İngiliz basınından The Sun tarafından yayınlandı.
 
İşte o fotoğraflar:
 
 
 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 7 6 3 18 9 27
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 6 4 23 24 24
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.