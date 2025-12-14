Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç, saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanıyor.
CANLI TAKİP:
FENERBAHÇE BEKO: 47
ANADOLU EFES: 39
(DEVRE)
CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
- 21:33 Bayern Münih, Harry Kane ile unvanını korudu
- 21:23 Lens, liderliği PSG'ye vermiyor!
- 21:12 Selçuk İnan: "Oyuncularımıza öz güven vermeliyiz"
- 21:11 Berke Özer'li Lille, 4 kırmızı kartlı maçı kazandı!
- 20:53 Pendikspor yine puan kaybetti!
- 20:50 Esenler Erokspor, Mersinspor deplasmanında hata yapmadı!
- 20:43 Trabzonspor - Beşiktaş maçında kırmızı kart
- 20:42 Fatih Karagümrük: "Beraberlik bizim için üzücü"
- 20:31 CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
- 20:26 Voleybol derbisinde Galatasaray Daikin, Beşiktaş'a set vermedi!
- 20:14 Trabzonspor'da kırmızı kart beklentisi!
- 20:09 Athletic Bilbao, Balaidos'ta mağlup!
- 19:46 Aras Kargo, deplasmanda galip
- 19:35 Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması
- 19:29 Fatih Tekke'den Beşiktaş açıklaması: "G.Saray ve F.Bahçe'den zor"
- 19:25 Freiburg ile Borussia Dortmund yenişemedi!
- 19:12 Fiorentina'ya 90+3'te şok: Hasret 15 maça çıktı!
- 19:04 Fatih Karagümrük ile Kocaelispor uzatmalarda puanları paylaştı
- 19:02 Aston Villa'dan tarihi seri, rekor performans
- 19:01 Manchester City, Arsenal'in izinde: 4'te 4
- 18:59 Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
- 18:59 Derbide tarihi seri: Sunderland yine kazandı
- 18:55 Napoli, zirve yarışında yara aldı!
- 18:54 Tottenham, Forest deplasmanında kayboldu!
- 18:29 Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi!
- 18:28 Ajax, derbide Feyenoord'u devirdi!
- 18:00 Sevilla sahasında zorlanmadan kazandı
- 17:56 Ümraniyespor'dan deplasmanda kritik galibiyet!
- 17:33 ABB Fomget ile Fenerbahçe ArsaVev yenişemedi!
- 17:29 Trabzonspor, İzmir'de sonradan açıldı!
- 17:28 Arda Turan'dan denge bozan transfer!
- 17:26 Galatasaray GAİN, Hakkarigücüspor'u dört golle geçti!
- 17:26 Stoilov: "Önemli olan 3 puanı aldık"
- 17:23 Fenerbahçe Medicana, deplasmanda set vermedi!
- 17:19 Burak Yılmaz'dan veda mesajı!
- 17:05 VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
- 17:05 Fenerbahçe'de fesih kararı!
- 16:57 Türk Hava Yolları, 4 maç sonra kazandı
- 16:50 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Yüksekovaspor'a yenildi
- 16:31 Milan'a liderlik yarışında Sassuolo darbesi
- 16:28 Göztepe, Gaziantep FK deplasmanında kazandı!
- 15:51 Van Dijk'tan Muhammed Salah açıklaması
- 15:41 İtalya'da dev takas ihtimali: Frattesi - Thuram!
- 15:33 Güneysuspor ve İstanbul Gençlik, 32-32 berabere kaldı!
- 15:29 Keçiörengücü ile Erokspor Yenişemedi
- 15:20 Erzurum FK ile Bodrum FK yenişemedi!
- 14:52 Galatasaray'dan Rüdiger'e teklif iddiası!
- 14:47 Edin Visca'ya ülkesinden büyük jest!
- 14:41 Antoine Griezmann'dan net mesaj!
- 14:39 Lionel Messi'ye 21 metrelik dev heykel
- 14:31 Milan'dan Maignan için ayrılık iddialarına net yanıt
- 14:01 Karşıyaka liderlik yarışında hata yapmadı!
- 13:59 Yves Bissouma'ya büyük şok: Evi soyuldu!
- 13:57 7'nci Uluslararası Mersin Maratonu başladı
- 13:55 İsmail Kartal için geri dönüş ihtimali!
- 13:52 Umut Camkıran, WBC Ağır Sıklet Asya Kemeri maçında galip!
- 13:40 Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası tamamlandı
- 13:36 Fenerbahçe'de kaleye genç hamle!
- 13:33 Kolo Toure: "Haaland beni korkutuyor"
- 13:28 "Atom Karınca" Hamza'nın hedefi ikinci Avrupa şampiyonluğu
