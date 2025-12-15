15 Aralık
Sultangazi Belediyesi'ne 'Avrupa Spor Şehri' ünvanı!

Sultangazi Belediyesi, spor alanındaki çalışmalarından dolayı Avrupa Parlamentosu tarafından 'Avrupa Spor Şehri' ünvanı aldığını duyurdu.

calendar 15 Aralık 2025 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 13:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sultangazi Belediyesi'ne 'Avrupa Spor Şehri' ünvanı!
Avrupa Parlamentosu'nun desteğiyle kurulan; sporda adil oyun, katılımcılık ve sağlıklı yaşam kültürünü tüm dünyaya yaymayı amaçlayan ACES Europe'un 'Avrupa Spor Şehri' ünvanı bu yıl Sultangazi'ye verildi.

 

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu'ndaki programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bunun sadece Sultangazi için değil, tüm Türkiye için büyük gurur olduğunu söyledi. Dursun, spor alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir görmesinin Sultangazili sporcuları daha büyük başarılara hazırladığının altını çizdi.


 

'BU GURUR HEPİMİZİN'



Dursun açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"ACES Europe'un belirlediği kriterlere uyum sağlamak için kararlılıkla çalıştık; bugün bu ünvanı almış olmak Sultangazi'nin spora verdiği önemin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin en somut göstergesidir. İstanbul'da en son 2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ünvanı almıştı. 2012'den sonra bu ünvanı İstanbul'da kimse almadı. Türkiye'de bu ünvanı bu sene alan tek şehir Sultangazi. Bu ünvanı tüm ülkemiz için alıyoruz. Sporda yaptığımız güçlü girişimler, güçlü projelerle bundan sonra yapacağımız çalışmalarla bu ünvana Avrupa Parlamentosu tarafından uygun görüldük. İnşallah Sultangazi'yi sporun başkenti yapmaya kararlıyız Bundan sonra Sultangazi Avrupa Spor Şehri. Şimdiki amacımız ise Avrupa'nın en iyi spor şehri olmak."

 

'SPORLA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEHİR'

Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak uzun yıllardır sporun birleştirici gücüne inanıyor; gençlerimizden kadınlara, engelli bireylerden amatör spor kulüplerimize kadar tüm hemşehrilerimiz için kapsayıcı ve erişilebilir sportif faaliyetler yürütüyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz spor kompleksleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve mahalle spor alanlarıyla sporu günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Sultangazi Spor Akademileri ile binlerce çocuğumuza düzenli ve ücretsiz spor eğitimi sağlıyoruz. Düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası turnuvalar, koşu etkinlikleri, halk spor festivalleri ve sağlıklı yaşam programlarıyla hem toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de sporun evrensel değerlerini yaşatıyoruz."

