14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-2
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-0

Mustafa Denizli: "Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!"

Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadeleyi değerlendirdi

15 Aralık 2025 09:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mustafa Denizli: 'Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!'
Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

İşte Denizli'nin yorumları:


"İki büyük takımın 45 dakikalık 2. yarı mücadelesinde, Trabzon yarı sahasında Beşiktaş'ın ayak izleri sayılacak kadar azdı. Birbirine denk güçlerin arasında bu kadar fark olmaz. İlk defa 10 kişi kalmıyor Beşiktaş. Oynadığı diğer büyük maçlarda da bunu yaşadı öne geçti ve hiçbirinin de kazanamadı. Galatasaray maçında, rakip Galatasaray 10 kişi kaldığında 2. yarıda aynı baskıyı yedi. Derbi maçlarında özellikle herhangi bir takımın kırmızı kart gördüğüne şahit oluyoruz. Trabzonspor 10 kişiye karşı avantajı kullanamadı. Dezavantajlarından biri Onuachu gibi kafa toplarında iyi birinden yoksun olmasıydı."

"KIRMIZI KART POZİSYONU AĞIRDI"

"Esasında Orkun'un maçın başında bir pozisyonu var sarı kart gördüğü o Toure'nin pozisyonundan daha kritik bence. Kırmızı kart pozisyonu ağırdı. Kontrolsüz sınıfına girebilir ama o %100 sakatlamak için yapılan veya çok tehlikeli bir hareket değil. Orkun'un pozisyonu daha belirgin bir pozisyondu ve VAR çağırabilirdi. Çağırmadı. Toure'nin pozisyonu da öyle bir pozisyon. Bunun insiyatifini kullanması lazım hakemin. Oyun akarken hiçbirimiz fark etmedik kırmızı kart pozisyonunu." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
