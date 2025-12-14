Derbide tarihi seri: Sunderland yine kazandı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Sunderland ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan Tyne-Wear derbisini 1-0'lık skorla Sunderland kazandı.
Derbide Sunderland'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada kendi kalesine Nick Woltemade attı.
20 Ağustos 2011'den bu yana ligde oynanan Tyne-Wear derbisinde gülemeyen ve derbi zaferi hasreti 10 maça çıkan Newcastle, ligde 22 puanda kaldı.
Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Sunderland, puanını 26'ya çıkardı.
Newcastle, gelecek hafta Chelsea'yi ağırlayacak. Sunderland ise Brighton deplasmanına gidecek.
