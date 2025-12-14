Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray GAİN, Hakkarigücüspor'u konuk etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-2 yenerek puanını 33'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.
Galatasaray GAİN, Hakkarigücüspor'u dört golle geçti!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray GAİN, Hakkarigücüspor'u 4-2 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray GAİN, Hakkarigücüspor'u konuk etti.
