14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
2-032'
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
1-029'
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

İtalya'da dev takas ihtimali: Frattesi - Thuram!

Juventus, Inter forması giyen Davide Frattesi ile ilgileniyor. Inter, Juventus'un Frattesi için kapıyı çalması halinde ezeli rakibinden Khephren Thuram'ı isteyecek.

İtalya'da Inter ve Juventus arasında dev bir takas ihtimali bulunuyor.

Inter forması giyen Davide Frattesi, takımındaki durumundan memnun değil ve daha fazla süre almak istiyor.

Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Frattesi'nin de İtalya Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı teknik direktör Luciano Spalletti ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

INTER DE THURAM'I İSTİYOR


La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, Juventus'un Frattesi için teklif yapması durumunda ezeli rakibinden Khephren Thuram'ı istemeyi düşünüyor.



AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR!

Khephren Thuram, böyle bir transferin gerçekleşmesi durumunda Inter forma giyen ağabeyi Marcus Thuram ile aynı takımda forma giyebilir.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Inter'de bu sezon 13 maçta 480 dakika süre bulan Frattesi, 2 asist yaptı.

Juventus forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Thuram ise 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

