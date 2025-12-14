İtalya'da dev takas ihtimali: Frattesi - Thuram!

İtalya'da Inter ve Juventus arasında dev bir takas ihtimali bulunuyor.Inter forması giyen Davide Frattesi, takımındaki durumundan memnun değil ve daha fazla süre almak istiyor.Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Frattesi'nin de İtalya Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı teknik direktör Luciano Spalletti ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, Juventus'un Frattesi için teklif yapması durumunda ezeli rakibinden Khephren Thuram'ı istemeyi düşünüyor.Khephren Thuram, böyle bir transferin gerçekleşmesi durumunda Inter forma giyen ağabeyi Marcus Thuram ile aynı takımda forma giyebilir.Inter'de bu sezon 13 maçta 480 dakika süre bulan Frattesi, 2 asist yaptı.Juventus forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Thuram ise 1 gol attı ve 2 asist yaptı.