ABB Fomget ile Fenerbahçe ArsaVev yenişemedi!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe arsaVev 1-1 berabere kaldı.
Konuk takım Fenerbahçe, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Marta Cox'un 58. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
ABB FOMGET, 90. dakikada Milica Mijatovic'in penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
