14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-288'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-090'

Beşiktaş, bir "büyük" maçta daha yine skoru koruyamadı

Beşiktaş, ligin ilk yarısında oynadığı "büyük" maçlarda öne geçmesine karşın sonunu getiremedi.

calendar 14 Aralık 2025 23:18
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, bir 'büyük' maçta daha yine skoru koruyamadı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon "büyük" maçların tümünde öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü maçın sonuna taşıyamadı.

Mücadelenin ilk yarısı tempolu bir oyuna sahne olurken siyah-beyazlı futbol takımı, 18. dakikada Tammy Abraham ve 22. dakikada Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Bordo-mavili takım, Gökhan Sazdağı'nın hatasını Ernest Muçi ile değerlendirdi ve 25. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2. Bu golden 6 dakika sonra 31. dakikada Cerny bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, 38. dakikada ise 10 kişi kaldı. El Bilal Toure'nin Ozan Tufan'a yaptığı müdahaleden dolayı VAR'dan uyarılan hakem Ali Şansalan, pozisyonu kenarda izledikten sonra Malili oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.


İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda ataklarının karşılığını alan Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov'un şutunda ceza sahasında Christ Oulai'ye çarpan top ağlara gitti ve ev sahibi ekip farkı 1'e düşürdü: 2-3. Son anlarda birçok pozisyona giren bordo-mavili ekip, 84. dakikada Zubkov ile oyuna dengeyi getirdi: 3-3. Mücadele de bu skorla sona erdi.

İki farklı önde olmasına rağmen skoru koruyamayan siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı ve puanını 26'ya çıkardı.

- Yine öne geçti, skoru koruyamadı

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında iki kez 2 farklı üstünlüğü eline alsa da skoru korumayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 18 puandan yalnızca 4'ünü cebine koydu.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

- "Büyük" maçlarda ilk golü buldu, kazanamadı

Beşiktaş, bu sezonun ligin ilk yarısında oynadığı "büyük" maçlarda öne geçmesine karşın sonunu getiremedi.

Derbide Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi uzun süre 10 kişi mücadele etse de maçtan 1-1 berabere ayrıldı.

Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide ise 2-0 üstün durumdan 10 kişi kaldıktan sonra 3-2 yenilen Beşiktaş, skor avantajını yine kullanamamıştı.

Trabzon deplasmanında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi farkı 1'e indirse de yeniden gol bularak durumu 3-1'e getirdi. İlk yarının sonlarında 10 kişi kalan Beşiktaş, ikinci yarıda bordo-mavili takımın gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

