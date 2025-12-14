Portekiz Ligi'nin 14. haftasında Benfica, Moreirense'ye konuk oldu. Karşılaşmayı Benfica, 4-0 kazandı.
Mücadelede Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36, 57, ven 70. dakikalarda Vangelis Pavlidis ile 76. dakikada Fredrik Aursnes kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Benfica, 32 puanla 3. sırada konumlandı. Moreirense ise 20 puanla 8. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Benfica, Famalicao'yu konuk edecek.
