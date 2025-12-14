14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-025'
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
0-010'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-381'
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
0-013'

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i uzatmalarda yıktı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 83-83 sona eren karşılaşmada Anadolu Efes'i uzatma sonunda 97-94 mağlup etti.

calendar 14 Aralık 2025 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 23:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i normal süresi 83-83 eşitlikle biten maçın uzatma dakikalarında 97-94 yendi.

Lacivert-beyazlılarda başantrenörlük görevine getirilen Pablo Laso ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde ise başantrenör Sarunas Jasikevicius, eşinin babasının vefatı nedeniyle takımın başında yer alamadı.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasında iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. İlk 5 dakikayı 17-12 önde geçen sarı-lacivertliler, ilk periyodu 27-15 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan konuk ekip, 5-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 7 sayıya çekti: 27-20. Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle 14. dakikada ilk sayılarını bulan Fenerbahçe Beko, oyunun hakimiyetini ise sağlayamadı. Şehmus Hazer önderliğinde üst üste basketler bulan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 2 sayıya kadar (41-39) indirse de soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 47-39 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda savunma sertliğini artıran ve hızlı hücumlarda etkili olan Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 64-61. Çeyreğin bitimine 55 saniye kala Şehmus Hazer'in üçlüğüyle beraberliği yakalayan (66-66) lacivert-beyazlılar 23 saniye kala yine Şehmus ile maçta ilk kez öne geçti: 66-67. Colson ile rakibine cevap veren sarı-lacivertliler, final periyoduna 69-67 üstün girdi.

Oldukça çekişmeli geçen final periyodunda son 5 dakikaya 78-76 ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte son 2 dakikaya da sarı-lacivertliler 1 farklı (81-80) önde girdi. Anadolu Efes, Şehmus'un üçlüğüyle 45 saniye kala beraberliği (83-83) yakalarken, Fenerbahçe Beko, hücumundan boş döndü. Son hücumda Anadolu Efes de sayı bulamadı ve normal süre 83-83 eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde Melli önderliğinde etkili olan Fenerbahçe Beko, son 5 saniyeye 95-94 üstün girdi. Sarı-lacivertliler, son hücumda hata yapmadı ve parkeden 97-94 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise ligde üst üste 5. maçta mağlubiyet yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik 

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Hall 21, Horton-Tucker 7, Biberovic 22, Melli 16, Birch, Bacot 3, Metecan Birsen 5, Baldwin 8, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 6, Colson 9

Anadolu Efes: Weiler-Babb 16, Cordinier 11, Erkan Yılmaz 8, Swider 5, Poirier 9, Şehmus Hazer 31, Loyd 8, Smits, Ercan Osmani, Jones 6

1. Periyot: 27-15

Devre: 47-39

3. Periyot: 69-67

Normal süre: 83-83

Beş faulle çıkanlar: 33.41 Bacot (Fenerbahçe Beko), 38.14 Cordinier (Anadolu Efes)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
