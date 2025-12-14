14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-087'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-043'
14 Aralık
Lens-Nice
1-043'
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-143'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-027'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
0-028'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Fatih Tekke'den Beşiktaş açıklaması: "G.Saray ve F.Bahçe'den zor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ZOR MAÇ, KRİTİK MAÇ"

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "İlk yarının en kritik maçı. Çok önemli oyuncularımız yok, Onuachu, Pina ve Savic'in durumu da belli. Kulübemizin durumu belli. Beşiktaş takımı, bana göre çok iyi oyunculardan kurulu, özellikle ön tarafı. Geçiş şansı verdiğimizde sıkıntı yaratacak bir takım. Kenarlarda 1'e 1 ve 2'ye 2'leri iyi oynamak zorundayız. En endişe ettiğim taraf kornerler. Onuachu olmadığı için sıkıntı çekebiliriz."


Ancak, biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Avantajlı taraflarımız daha fazla. Moralliyiz. Evimizdeyiz. Neticesinde büyük maç, büyük maçın oynama şekli olması lazım.

Zor maç, kritik maç. Duygularımızı sürdürebilmemiz ve 1'e 1'leri iyi oynamamız lazım." dedi.

"KAZANACAĞIMIZ ŞEYLER VAR"

Açıklamalarına devam eden Tekke, "Beşiktaş'ın eksiklerine göre yaptığımız şeyler var. Onun haricinde kendi oyunumuzu oynayacağız. Onuachu'nun olmayışı, duran toplarda attığı gollerden çok savunmada sıkıntı. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama çok zor bir maç. Duyguyu aşağıda tutarsak bu bizi hiç iyi gelmez. Top bizdeyken oynamaktan vazgeçersek işimize gelmez. Geçişi çok az vermeliyiz. Haftalardır bunu yapıyoruz. Hepsinden önemlisi 1'e 1'ler, 2'ye 2'ler çok çok değerli. Kontrollü oynayacağız, sakin kalmalıyız. Kazanacağımız şeyler var. Duyguyu kontrol etmeliyiz. Ligin ilk yarısı için en kritik maçı." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY VE F.BAHÇE MAÇLARINDAN ZOR"

Karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken deneyimli hoca, "Muçi özelinde, Serdar'a da söyledim, bu tip maçlarda kötü oynamak normal. Bizim duyguyu yansıtmamız lazım. İnsanların beklentisi bu. Çok iyi yere getirdik. Hak edilmiş bir ihtimal var. Hak edilmiş ihtimalin duyguyla beraber olması gerekiyor. Neticesinde oyun bu, karşımızda da Beşiktaş var. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de oynadık ama bu maç daha zor." sözlerini sarf etti.

 
