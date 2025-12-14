Fatih Tekke'den Beşiktaş açıklaması: 'G.Saray ve F.Bahçe'den zor'

Açıklamalarına devam eden Tekke, "Beşiktaş'ın eksiklerine göre yaptığımız şeyler var. Onun haricinde kendi oyunumuzu oynayacağız. Onuachu'nun olmayışı, duran toplarda attığı gollerden çok savunmada sıkıntı. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ama çok zor bir maç. Duyguyu aşağıda tutarsak bu bizi hiç iyi gelmez. Top bizdeyken oynamaktan vazgeçersek işimize gelmez. Geçişi çok az vermeliyiz. Haftalardır bunu yapıyoruz. Hepsinden önemlisi 1'e 1'ler, 2'ye 2'ler çok çok değerli. Kontrollü oynayacağız, sakin kalmalıyız. Kazanacağımız şeyler var. Duyguyu kontrol etmeliyiz. Ligin ilk yarısı için en kritik maçı." ifadelerini kullandı.



"G.SARAY VE F.BAHÇE MAÇLARINDAN ZOR"





"Muçi özelinde, Serdar'a da söyledim, bu tip maçlarda kötü oynamak normal. Bizim duyguyu yansıtmamız lazım. İnsanların beklentisi bu. Çok iyi yere getirdik. Hak edilmiş bir ihtimal var. Hak edilmiş ihtimalin duyguyla beraber olması gerekiyor. Neticesinde oyun bu, karşımızda da Beşiktaş var. Galatasaray ve Fenerbahçe ile de oynadık ama bu maç daha zor." sözlerini sarf etti.

Mücadeleyi değerlendiren Tekke,dedi.Karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken deneyimli hoca,