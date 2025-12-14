İtalya Serie A'nın 15. haftasında Udinese, sahasında Napoli'yi konuk etti. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese, 1-0 kazanmayı başardı.Udinese'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikadakaydetti.Ev sahibi ekibin karşılaşmada 54. dakikada Keinan Davis ile 70. dakikada Nicolo Zaniolo ile bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal oldu.Bu sonuçla birlikte Udinese, 21 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Liderlik şansını kaçıran Napoli ise maç fazlasıyla lider Milan'ın 1 puan gerisinde konumlandı.Ligde gelecek hafta Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli, Cremonese deplasmanında mücadele edecek.