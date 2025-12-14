İtalya Serie A'nın 15. haftasında Udinese, sahasında Napoli'yi konuk etti. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Udinese, 1-0 kazanmayı başardı.
Udinese'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.
UDINESE 2 KEZ VAR'A TAKILDI
Ev sahibi ekibin karşılaşmada 54. dakikada Keinan Davis ile 70. dakikada Nicolo Zaniolo ile bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal oldu.
Bu sonuçla birlikte Udinese, 21 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Liderlik şansını kaçıran Napoli ise maç fazlasıyla lider Milan'ın 1 puan gerisinde konumlandı.
Ligde gelecek hafta Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli, Cremonese deplasmanında mücadele edecek.
Udinese'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.
UDINESE 2 KEZ VAR'A TAKILDI
Ev sahibi ekibin karşılaşmada 54. dakikada Keinan Davis ile 70. dakikada Nicolo Zaniolo ile bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal oldu.
Bu sonuçla birlikte Udinese, 21 puana ulaşarak 10. sırada yer aldı. Liderlik şansını kaçıran Napoli ise maç fazlasıyla lider Milan'ın 1 puan gerisinde konumlandı.
Ligde gelecek hafta Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli, Cremonese deplasmanında mücadele edecek.
😳Jürgen Ekkelenkamp'tan muhteşem gol!
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwBWjK@ssportplustr
#İşBirliği
pic.twitter.com/gxKS1SusIj
— Sporx (@sporx) December 14, 2025
❌Nicolo Zaniolo'nun attığı gol faul gerekçesiyle sayılmadı!
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwBWjK@ssportplustr
#İşBirliğipic.twitter.com/ZcPYvIoVop
— Sporx (@sporx) December 14, 2025