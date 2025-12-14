Beşiktaş'ın 7 maçlık deplasman serisi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı.
Siyah-beyazlılar, konuk olduğu son 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kaldı.
Söz konusu 7 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 15 puan topladı.
