Beşiktaş'ta Cerny'den 2 gollük katkı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı.
Bu sezon ligde 11 haftada 1 gol kaydeden Cerny, bordo-mavili ekip karşısında ise ilk yarıda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Zorlu deplasmandaki ilk yarı performansıyla dikkati çeken hücum oyuncusu, ligdeki toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.
