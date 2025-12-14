14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Milan'dan Maignan için ayrılık iddialarına net yanıt

Milan Sportif Direktörü Igli Tare, kaleci Mike Maignan'ın sözleşme yenilemesiyle ilgili çıkan 8 milyon euro talep ettiği iddialarını yalanladı.

calendar 14 Aralık 2025 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 14:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Maignan için ayrılık iddialarına net yanıt
Milan kalecisi Mike Maignan'ın sözleşme yenilemesiyle ilgili çıkan 8 milyon euro talep ettiği yönündeki haberler İtalya'da gündeme bomba gibi düşmüştü.
 
Ancak İtalyan kulübü bu iddiaları yalanladı.
 
Milan Sportif Direktörü Igli Tare, konuya ilişkin açıklamasında, "Hiçbir zaman rakamlar hakkında konuşmadık; bu rakamları hiç duymadım. Mike hakkında konuşmak kolay: O olağanüstü bir insan, bir lider, gerçek bir takım oyuncusu. Biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2021 yılından beri Milan'da forna giyen Mike Maignan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 7 6 3 18 9 27
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 6 4 23 24 24
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
