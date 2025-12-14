14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Kolo Toure: "Haaland beni korkutuyor"

Manchester City'nin eski savunmacısı Kolo Toure, Erling Haaland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Aralık 2025 13:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kolo Toure: 'Haaland beni korkutuyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City'de görev yapan Kolo Toure, Erling Haaland'ın dünya futbolunun en iyileri arasında yer aldığını söyledi.

"EN SEVDİĞİM ÖZELLİĞİ ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ"

Haaland'ın kişiliğine de ayrı bir parantez açan Toure, Norveçli golcünün mütevazı yapısına vurgu yaptı. Deneyimli futbol adamı, "Erling'de en çok sevdiğim şey alçakgönüllülüğü. İnanılmaz bir insan ve çok mütevazı. Bu yaşta başardıkları gerçekten korkutucu" dedi.


"BAŞARI BAŞINI DÖNDÜRMEDİ"

Haaland'ın elde ettiği başarıların onu değiştirmediğini belirten Toure, "Böyle üst düzey bir oyuncuda başarılar insanın başını döndürebilir ama Erling ayakları yere basan biri. Sadece üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Bu yüzden gelecekte daha da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SAVUNMACILAR UYUYAMIYOR"

Haaland'a karşı oynamanın zorluğunu da anlatan Toure, esprili bir dille şunları söyledi:

"Nasıl durdurulacağını tam olarak söyleyemem (gülüyor). Ama her zaman Erling'e şunu söylüyorum: Üst düzey bir forvete karşı oynadığımda maçlardan önce uyumakta zorlanırdım. Şimdi de pek çok savunmacı onun yüzünden uyuyamıyor. Çünkü böyle bir forvete karşı oynamak her zaman çok zordur."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 7 6 3 18 9 27
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 6 4 23 24 24
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.