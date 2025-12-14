Keçiörengücü ile Erokspor Yenişemedi

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Keçiörengücü ve Erokspor karşılaştı.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Keçiörengücü'nün golünü Dimitri Cavare (kendi kalesine) attı. Erokspor'un golünü ise penaltıdan Hamza Catakovic attı.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü 22 puan olurken Erokspor 32 puan oldu. Ligin sonraki maçında Keçiörengücü, Manisa FK'ye konuk olacak. Erokspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ramazan Ufuk Avdaş
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut (Dk. 68 Hakan Bilgiç), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 90+5 Erkam Develi), Ezeh (Dk. 90+5 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 90+5 Ali Akman), Roshi (Dk. 88 Halil Can Ayan), Diouf
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar (Dk. 73 Jack), Amilton, Mikail Okyar, Kanga (Dk. 73 Catakovic), Berat Luş (Dk. 73 Faye), Kayode (Dk. 90+2 Alper Karaman)
Goller: Dk. 66 Cavare (Kendi kalesine) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Catakovic (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Amilton, Dk. 41 Tugay Kacar, Dk. 88 Cavare (Esenler Erokspor), Dk. 81 Ezeh, Dk. 86 İshak Karaoğul, Dk. 88 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
