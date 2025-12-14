14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-05'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-058'
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
0-062'
14 Aralık
Fiorentina-Verona
0-154'
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
0-055'
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-260'
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-060'
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
2-063'
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-161'
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
0-1DA
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Türk Hava Yolları, 4 maç sonra kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

14 Aralık 2025 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.
 Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bukmen, Lila Şengün)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay)

Setler: 20-25, 25-13, 22-25, 15-25

Süre: 122 dakika (38, 26, 31, 27)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.