14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-03'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-056'
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
0-061'
14 Aralık
Fiorentina-Verona
0-152'
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
0-054'
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-258'
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-058'
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
2-061'
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-160'
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
0-1DA
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Stoilov: "Önemli olan 3 puanı aldık"

Gaziantep FK deplasmanında 1-0 kazanan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

14 Aralık 2025 17:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.
 
Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada ilk 70 dakika iyi mücadele ettiklerini belirtti.
 
Oyuncularını tebrik eden Stoilov, şunları kaydetti:
 
"Maçın geneline baktığımızda ilk 70 dakikada özellikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. İstediklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık ve yansıttık. Rakibe bu bölümde neredeyse fırsat vermedik. Yakaladığımız önemli fırsatlar vardı. Öne geçtikten sonra yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci golü bulup maçı daha erken bitirebilirdik. Son 15 dakikada özellikle rakibimiz çok fazla fırsat yakaladı. Futbolda önemli olan 3 puanı almak. Bizim için en önemli hedeflerimizden biri ligin ilk yarısında en yüksek puanı toplayabilmek."
 
Santrfor pozisyonunda rekabeti artırmaları gerektiğini aktaran Stoilov, "Daha önce de belirttiğim gibi önde minimum 3 transfere ihtiyacımız var. Bu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha üretken oyunculara ihtiyacımız var. Bununla ilgili de tabii ki önemli düşüncelerimiz var ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle santrfor pozisyonunda umarım en iyi oyuncuyu alırız. Kendimizi geliştirmemiz ve rekabeti artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 12 15 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 13 29 9
