14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-176'
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
2-373'
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
1-276'
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-07'
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Berke Özer'li Lille, 4 kırmızı kartlı maçı kazandı!

Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Auxerre'yi 4-3 mağlup etti. Mücadelede her iki takım da ikişer kırmızı kart gördü.

Berke Özer'li Lille, 4 kırmızı kartlı maçı kazandı!
Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Auxerre ile karşılaştı. 
Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lille 4-3 kazandı.

Lille'in golleri, 9. dakikada Hakon Haraldsson, 77. dakikada Nabil Bentaleb, 80. dakikada Soriba Diaoune ve 86. dakikada Benjamin Andre'den geldi.

Auxerre'nin gollerini ise 57. dakikada ve 83'te penaltıdan Lassine Sinayoko, 66. dakikada kendi kalesine Chancel Mbemba kaydetti.

4 KIRMIZI KART ÇIKTI


Karşılaşmayı her iki takım da 9 kişi tamamladı. Lille'de 38. dakikada Nathan Ngoy ve 88. dakikada Romain Perraud kırmızı kart gördü. Auxerre'de ise 60. dakikada Clement Akpa ve 88. dakikada Oussama El Azzouzi kırmızı kartla oyundan atıldı.

BERKE ÖZER 90 DAKİKA

Lille'de forma giyen milli kalecimiz Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Lille, 32 puana ulaştı ve 3. sırada konumlandı.

12 puanda kalan Auxerre ise 16. sırada yer aldı.

Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Rennes'i konuk edecek. Auxerre ise deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 4 2 29 16 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 8 4 4 29 21 28
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 17 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 21 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
