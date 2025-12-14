Berke Özer'in formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'in 16. haftasında deplasmanda Auxerre ile karşılaştı.Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lille 4-3 kazandı.Lille'in golleri, 9. dakikada Hakon Haraldsson, 77. dakikada80. dakikadave 86. dakikada'den geldi.Auxerre'nin gollerini ise 57. dakikada ve 83'te penaltıdan66. dakikada kendi kalesinekaydetti.Karşılaşmayı her iki takım da 9 kişi tamamladı. Lille'de 38. dakikadave 88. dakikadakırmızı kart gördü. Auxerre'de ise 60. dakikadave 88. dakikadakırmızı kartla oyundan atıldı.Lille'de forma giyen milli kalecimiz Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçını kazanan Lille, 32 puana ulaştı ve 3. sırada konumlandı.12 puanda kalan Auxerre ise 16. sırada yer aldı.Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Rennes'i konuk edecek. Auxerre ise deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek.