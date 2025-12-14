Trabzonspor, İzmir'de sonradan açıldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkim Spor, Trabzonspor'u ağırladı.
Enka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 105-91 kazandı.
Mücadelenin en skorer oyuncusu Trabzonspor'da 30 sayı atan Marcquise Reed oldu.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Aliağa Petkim Spor'un puanı ise 15 oldu.
Aliağa Petkim, gelecek hafta Manisa Basket'e konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Whittaker 13, Efianayi 12, Bulumbergs 11, Mustafa Kurtuldum, Floyd 6, Franke 23, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 2, Sajus 21
Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
1. Periyot: 23-25
Devre: 48-50
3. Periyot: 75-76
Enka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 105-91 kazandı.
Mücadelenin en skorer oyuncusu Trabzonspor'da 30 sayı atan Marcquise Reed oldu.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki puanını 17'ye çıkardı. Aliağa Petkim Spor'un puanı ise 15 oldu.
Aliağa Petkim, gelecek hafta Manisa Basket'e konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Whittaker 13, Efianayi 12, Bulumbergs 11, Mustafa Kurtuldum, Floyd 6, Franke 23, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 2, Sajus 21
Trabzonspor: Reed 30, Tinkle 5, Berk Demir 12, Hamm 10, Taylor 16, Cem Ulusoy 7, Yeboah 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz, Delgado 8
1. Periyot: 23-25
Devre: 48-50
3. Periyot: 75-76