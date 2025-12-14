14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
2-034'
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-031'
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Van Dijk'tan Muhammed Salah açıklaması

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Muhammed Salah'ın takımda kalmasını arzuladığını ancak geleceğinin kesin olmadığını söyledi.

calendar 14 Aralık 2025 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Van Dijk'tan Muhammed Salah açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Virgil van Dijk, Muhammed Salah'ın Liverpool'da kalmasını istediğini ancak bunun kesin olmadığını kabul etti.
 
Mısırlı yıldız, geçen hafta Leeds ile oynanan ve 3-3 biten maçın ardından yaptığı çıkış nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Inter deplasmanı kadrosuna alınmamıştı.
 
Salah, teknik direktör Arne Slot tarafından cumartesi günü Brighton'a karşı oynanan ve kazanılan maçta yeniden kadroya dahil edildi.
 
Maça yedek başlayan yıldız futbolcu, sakatlanan Joe Gomez'in yerine 26. dakikada oyuna girdi. Salah, dönüş maçında Hugo Ekitike'nin ikinci golünde kullanılan korneri yaparak katkı sağladı.
 
Ancak tecrübeli oyuncu şimdi Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'na katılacak ve bir aydan uzun süre takımdan ayrı kalabilir. Bu süreçte geleceğiyle ilgili durumun netleşmesi bekleniyor.
 
Van Dijk konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
 
"Öncelikle bu benimle ilgili değil, takımla ilgili. Mo ile ve neredeyse tüm oyuncularla konuşurum, dinlerim ve gözlemlerim, önemli olan da bu. Eğer bunun takım içinde bir problem yaratıp performansı etkilediğini hissederseniz, o zaman durum farklı olur. Ancak bence bu hafta gösterdik ki tamamen birlik içindeyiz ve hep birlikte ilerliyoruz.
 
Mo Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor. Orada başarılı olmasını umuyoruz ve geri dönmesini bekliyoruz, bu sezonun geri kalanı için bizim adımıza çok önemli. Ama diğer yandan futbolu hepimiz biliyoruz ve ne olacağını kimse bilmiyor. Kalmasını umuyorum çünkü o benim liderlerimden biri, çok önemli bir oyuncu. Bir asistle bunu yine gösterdi. Kulüp için hâlâ çok önemli ama bu durumda birden fazla taraf var."
 
Salah'ın "otobüsün altına atıldım" şeklindeki sözleri ve Slot ile aralarının iyi olmadığı yönündeki açıklamalarından sonra Liverpool iki maçını da kazandı.
 
Salah, cuma günü teknik direktörüyle konuşarak aradaki buzları eritti ve ardından maç kadrosuna yeniden dahil edildi.
 
Van Dijk, yaşananların takıma etkisiyle ilgili ise şunları söyledi:
 
"Bunlar perde arkasında çözmemiz gereken şeyler ama performanslar her şeyi anlatıyor. Birlikte olduğumuzu gösteriyoruz, en önemlisi bu.
 
Soyunma odasındaki hava her zaman çok iyiydi. Elbette kazanıp kaybetmeye göre iniş çıkışlar olabilir ama benim gördüğüm en önemli şey, bu durumu tersine çevirme isteğimiz, açlığımız ve enerjimiz. Mesele 95 dakika boyunca sahada olanlar. Sezonun çok uzun olduğunu biliyoruz, istikrarlı olmak istiyoruz. Devam etmeli ve sakin kalmalıyız."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.