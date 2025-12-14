Selçuk İnan: 'Oyuncularımıza öz güven vermeliyiz'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, takım olarak üçüncü bölgede daha fazla topla oynamak istediklerini belirtti.



Selçuk İnan, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"OYUNCULARIM PES ETMEDİ"

Fatih Karagümrük'ün son sırada olduğunu belirten Selçuk İnan,ifadelerini kullandı.Süper Lig'e yeni çıktıklarını aktaran İnan,diye konuştu.Atatürk Olimpiyat Stadı'nı sevdiğini aktaran genç teknik adam,dedi.Futbolculardan Can Keleş'in sakatlığı olduğunu dile getiren Selçuk İnan,şeklinde konuştu.Hücumda daha fazla topla oynamak istediklerini aktaran Selçuk İnan, şunları söyledi:Gol yollarında bazen sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İnan,değerlendirmesinde bulundu.