RAMS Başakşehir, Samsun'da Shomurodov ile güldü!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı.RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 66'daile dakika 83'tekaydetti.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci maçında mağlubiyet yaşadı.



Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ise ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.



Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, puanını 20 yaptı. Samsunspor, 25 puanda kaldı.



Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Samsunspor, Göztepe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti.

16. dakikada Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı.41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti.

66. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



74. dakikada Tomasson'un pasında topla buluşan Polat Yaldır'ın yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0





Stat: Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan



Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Cherif Ndiaye



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Olivier Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Da Costa), Harit (Dk. 77 Brnic), Shomurodov (Dk. 87 Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür Yıldırım)



Goller: Dk. 66. Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür Yıldırım (RAMS Başakşehir)



