14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-025'
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
0-010'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-381'
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
0-013'

RAMS Başakşehir, Samsun'da Shomurodov ile güldü!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 14 Aralık 2025 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 22:02
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
RAMS Başakşehir, Samsun'da Shomurodov ile güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 2-0'lık skorla kazandı.

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 66'da Eldor Shomurodov ile dakika 83'te Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci maçında mağlubiyet yaşadı.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ise ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, puanını 20 yaptı. Samsunspor, 25 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Samsunspor, Göztepe deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti.



16. dakikada Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı.

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

66. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

74. dakikada Tomasson'un pasında topla buluşan Polat Yaldır'ın yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

Stat: Yeni 19 Mayıs 

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Cherif Ndiaye

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Olivier Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Da Costa), Harit (Dk. 77 Brnic), Shomurodov (Dk. 87 Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Goller: Dk. 66. Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür Yıldırım (RAMS Başakşehir)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.