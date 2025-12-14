Gift Orban, henüz galibiyetle tanışmamış Fiorentina'yı son dakikada attığı golle yıkıyor! 😱



Serie A'nın 15. haftasında Fiorentina, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Hellas Verona 2-1 kazandı.Verona'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 42 ile 90+3. dakikalardakaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 69. dakikadakendi kalesine attığı gol ile geldi.Hellas Verona'nın bulduğu ilk golde asisti Beşiktaş'tan kiralık olarak gidenyaptı.Bu sonuçla ile birlikte ligde henüz galibiyeti olmayan Fiorentina, 6 puanla ligin son sırasında konumlandı. Ligdeki üst üste 2. galibiyeti elde eden Verona, 12 puanla 18. sırada yer aldı.Ligde gelecek hafta Fiorentina, Udinese'yi konuk edecek. Verona, Milan'a konuk olacak.