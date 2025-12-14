14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-087'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-044'
14 Aralık
Lens-Nice
1-044'
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-144'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-028'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
1-029'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Fiorentina'ya 90+3'te şok: Hasret 15 maça çıktı!

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Hellas Verona, deplasmanda Fiorentina'yı 90+3. dakikada bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

calendar 14 Aralık 2025 19:12 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serie A'nın 15. haftasında Fiorentina, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Hellas Verona 2-1 kazandı.

Verona'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 42 ile 90+3. dakikalarda Gift Orban kaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 69. dakikada Unai Nunez'in kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Hellas Verona'nın bulduğu ilk golde asisti Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Al-Musrati yaptı.

Bu sonuçla ile birlikte ligde henüz galibiyeti olmayan Fiorentina, 6 puanla ligin son sırasında konumlandı. Ligdeki üst üste 2. galibiyeti elde eden Verona, 12 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Fiorentina, Udinese'yi konuk edecek. Verona, Milan'a konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
