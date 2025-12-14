Serie A'nın 15. haftasında Fiorentina, sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Hellas Verona 2-1 kazandı.
Verona'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 42 ile 90+3. dakikalarda Gift Orban kaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 69. dakikada Unai Nunez'in kendi kalesine attığı gol ile geldi.
Hellas Verona'nın bulduğu ilk golde asisti Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Al-Musrati yaptı.
Bu sonuçla ile birlikte ligde henüz galibiyeti olmayan Fiorentina, 6 puanla ligin son sırasında konumlandı. Ligdeki üst üste 2. galibiyeti elde eden Verona, 12 puanla 18. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Fiorentina, Udinese'yi konuk edecek. Verona, Milan'a konuk olacak.
Verona'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 42 ile 90+3. dakikalarda Gift Orban kaydetti. Fiorentina'nın tek golü ise 69. dakikada Unai Nunez'in kendi kalesine attığı gol ile geldi.
Hellas Verona'nın bulduğu ilk golde asisti Beşiktaş'tan kiralık olarak giden Al-Musrati yaptı.
Bu sonuçla ile birlikte ligde henüz galibiyeti olmayan Fiorentina, 6 puanla ligin son sırasında konumlandı. Ligdeki üst üste 2. galibiyeti elde eden Verona, 12 puanla 18. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Fiorentina, Udinese'yi konuk edecek. Verona, Milan'a konuk olacak.
Gift Orban, henüz galibiyetle tanışmamış Fiorentina'yı son dakikada attığı golle yıkıyor! 😱
🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1399 TL! ➡https://t.co/16IsTwCu9i@ssportplustr
#İşBirliği
pic.twitter.com/vDy65BdR3B
— Sporx (@sporx) December 14, 2025