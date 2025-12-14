El Bilal Toure, derbide kırmızı kartla atıldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın Malili futbolcusu El Bilal Toure, mücadelenin ilk yarısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Toure'nin Ozan Tufan'a yaptığı faulden dolayı oyun dururken hakem Ali Şansalan, VAR'dan uyarıldı. Kenara gelerek pozisyonu inceleyen Şansalan, müdahalesinden dolayı Toure'yi 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Toure, siyah-beyazlı formayla ilk kez kırmızı kart gördü.
