Trabzonspor'dan taraftarlarına teşekkürler mesajı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16 haftasında sahasında 3-1 geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
Mücadele sonrası Trabzonspor, resmi hesabından yaptığı paylaşımda taraftarına teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:
"BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA TEŞEKKÜRLER"
"Kavgaysa kavga, mücadeleyse mücadele! Biz birlikte olduğumuz sürece her zaman AYAKTA KALARAK dimdik savaşmaya devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan, inatla, azimle, birbirimize kenetlenerek hayallerimize yürüyeceğiz. Bu yolda bugün takımına sahip çıkarak 90 dakika boyunca takımını destekleyen Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler."
