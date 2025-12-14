14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Antoine Griezmann'dan net mesaj!

Son maçta Valencia galibiyetini getiren golü atan Antoine Griezmann, maç sonrası yaptığı açıklamada hedefini açıkça ortaya koydu.

calendar 14 Aralık 2025 14:41 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Antoine Griezmann'dan net mesaj!
La Liga'da son iki maçını kaybeden Atletico Madrid, taraftarı önünde Valencia'yı 2-1 mağlup ederek yeniden galibiyetle tanıştı. Mücadelenin kaderini belirleyen gol ise Antoine Griezmann'dan geldi.

"HEDEFİM BU SEZON BİR KUPA KAZANMAK"

Maçın ardından konuşan Griezmann, hedefini net bir dille ifade etti. Fransız yıldız, "Bu sezon takımla birlikte bir kupa kazanmak istiyorum. Önümde hâlâ birkaç ay var. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olmak ve sıra bana geldiğinde takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

"ALDIĞIM ROLÜ KABULLENİYORUM"

Teknik direktörün verdiği sürelere vurgu yapan Griezmann, "Hocanın bana vereceği dakikalarda her zaman elimden geleni yaparım. Bazen gol atarım, bazen de topa bile dokunamam. Bunun futbolun bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Futbolu seviyorum, topa her dokunduğumda mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.


GOLÜ ANLATTI: "HİÇ DÜŞÜNMEDEN VURDUM"

Gol pozisyonunu da anlatan deneyimli oyuncu, "Marc (Pubill) beni gördü ve pas atabileceğini biliyordum. Topu bir an gözümden kaybettim, ayağımı kaldırdım ve top tekrar önüme düştü. Hiç düşünmeden vurdum. Biraz şanstı ama kontrolüm vuruş için doğru pozisyon almamı sağladı" sözleriyle karşılaşmayı noktaladı.

SEZON PERFORMANSI

Fransız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 26 maça çıkarken 7 gol 1 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 7 6 3 18 9 27
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 6 4 23 24 24
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
