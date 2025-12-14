Antoine Griezmann'dan net mesaj!

"HEDEFİM BU SEZON BİR KUPA KAZANMAK"

"ALDIĞIM ROLÜ KABULLENİYORUM"

GOLÜ ANLATTI: "HİÇ DÜŞÜNMEDEN VURDUM"

SEZON PERFORMANSI

La Liga'da son iki maçını kaybeden Atletico Madrid, taraftarı önünde Valencia'yı 2-1 mağlup ederek yeniden galibiyetle tanıştı. Mücadelenin kaderini belirleyen gol ise Antoine Griezmann'dan geldi.Maçın ardından konuşan Griezmann, hedefini net bir dille ifade etti. Fransız yıldız,dedi.Teknik direktörün verdiği sürelere vurgu yapan Griezmann,ifadelerini kullandı.Gol pozisyonunu da anlatan deneyimli oyuncu,sözleriyle karşılaşmayı noktaladı.Fransız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 26 maça çıkarken 7 gol 1 asist kaydetti.