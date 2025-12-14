14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
2-032'
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
1-029'
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Erzurum FK ile Bodrum FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurum FK ile Bodrum FK 2-2 berabere kaldı.

calendar 14 Aralık 2025 15:20 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Erzurum FK ile Bodrum FK yenişemedi!
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurum FK, Bodrum FK'yi konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, ligdeki puanını 31 yaparken Erzurum ise 27 puana yükseldi.


Erzurum FK'nin gollerini 8. dakikada Mustafa Yumlu ve 82. dakikada Eren Tozlu, Bodrum FK'nin gollerini ise 42. dakikada Fredy ve 47'de Musah Mohammed kaydetti.

Bodrum FK, gelecek hafta Amed SF'yi konuk edecek. Erzurum FK ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 79 Yakup Kırtay), Crociata (Dk. 72 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk. 63 Sylla) Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Brazao (Dk. 87 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Habeşoğlu, Mohammed, Mert Yılmaz, İmeri, Furkan Apaydın, Sulejmanov (Dk. 90+3 Adem Metin Türk)

Goller: Dk. 8 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 42 Fredy, Dk. 47 Mohammed, (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mert Yılmaz, Dk. 45+3 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 36 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 42 Orbanic, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
