Erzurum FK ile Bodrum FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurum FK, Bodrum FK'yi konuk etti.Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, ligdeki puanını 31 yaparken Erzurum ise 27 puana yükseldi.Erzurum FK'nin gollerini 8. dakikada Mustafa Yumlu ve 82. dakikada Eren Tozlu, Bodrum FK'nin gollerini ise 42. dakikada Fredy ve 47'de Musah Mohammed kaydetti.Bodrum FK, gelecek hafta Amed SF'yi konuk edecek. Erzurum FK ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet ŞengülErzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 79 Yakup Kırtay), Crociata (Dk. 72 Adem Eren Kabak), Benhur Keser (Dk. 63 Sylla) Mustafa Fettahoğlu, Eren TozluSipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Brazao (Dk. 87 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 87 İsmail Tarım), Ali Habeşoğlu, Mohammed, Mert Yılmaz, İmeri, Furkan Apaydın, Sulejmanov (Dk. 90+3 Adem Metin Türk)Goller: Dk. 8 Mustafa Yumlu, Dk. 83 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 42 Fredy, Dk. 47 Mohammed, (Sipay Bodrum FK)Sarı kartlar: Dk. 28 Mert Yılmaz, Dk. 45+3 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 36 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 42 Orbanic, Dk. 86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)