14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-087'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-044'
14 Aralık
Lens-Nice
1-044'
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-144'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-028'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
1-029'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Fatih Karagümrük ile Kocaelispor uzatmalarda puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

14 Aralık 2025 19:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük ile Kocaelispor uzatmalarda puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 65'te David Fofana kaydetti. Kocaelispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Bruno Petkovic attı.

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 20 yaptı. Fatih Karagümrük ise 9 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Agyei'nin ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, iki direğe çarpıp oyun alanına döndü. Penaltı noktası civarında dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un vuruşunda Fatih Karagümrük savunması gole izin vermedi. 



21. dakikada Johnson'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda Kocaelisporlu Smolcic, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Serginho'nun vuruşunda kaleci Jovanovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması kornere gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Linetty'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.

65. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Doh'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Johnson, meşin yuvarlağı Fofana'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

90+2. dakikada Kocaelispor, beraberliği yakaladı. Smolcic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Petkovic, Balkovec'ten sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic)

Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 90+2 Petkovic (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
