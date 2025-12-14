Fatih Karagümrük ile Kocaelispor uzatmalarda puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 65'tekaydetti. Kocaelispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikadaattı.Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Bu sonucun ardından Kocaelispor, puanını 20 yaptı. Fatih Karagümrük ise 9 puana yükseldi.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk edecek.

17. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla topla buluşan Agyei'nin ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, iki direğe çarpıp oyun alanına döndü. Penaltı noktası civarında dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un vuruşunda Fatih Karagümrük savunması gole izin vermedi.

21. dakikada Johnson'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda Kocaelisporlu Smolcic, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Serginho'nun vuruşunda kaleci Jovanovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması kornere gönderdi.

52. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Linetty'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.



65. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Doh'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Johnson, meşin yuvarlağı Fofana'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.



90+2. dakikada Kocaelispor, beraberliği yakaladı. Smolcic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Petkovic, Balkovec'ten sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.





Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana



Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic)



Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 90+2 Petkovic (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



