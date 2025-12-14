Inter, Genoa deplasmanında hata yapmadı!

İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Inter, Genoa'ya konuk oldu.
Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-1'lik skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Yann Bisseck ile dakika 38'de Lautaro Martinez kaydetti.
Genoa'nın tek golünü ise dakika 68'de Vitinha attı.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Bu galibiyetin ardından Inter, 33 puana yükseldi. Genoa, 14 puanda kaldı.
Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 2-1'lik skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Yann Bisseck ile dakika 38'de Lautaro Martinez kaydetti.
Genoa'nın tek golünü ise dakika 68'de Vitinha attı.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Bu galibiyetin ardından Inter, 33 puana yükseldi. Genoa, 14 puanda kaldı.