Aras Kargo, deplasmanda galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aras Kargo, deplasmanda İlbank'ı 3-1 yendi.
Ligde bu sezon Aras Kargo 6'ncı galibiyetini elde ederken, İlbank 8'inci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
İlbank: Gorecka, Ceren Karagöl, Cansu Aydınoğulları, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Damla Nur Dündar, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Ezgi Akyıldız)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Hazan Selin Uygur)
Setler: 25-16, 19-25, 20-25, 20-25
Süre: 112 dakika
