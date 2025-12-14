Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması

Rafa Silva'nın durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş , Trabzonspor'a konuk olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın,dedi.