14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-089'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0DA
14 Aralık
Lens-Nice
1-045'
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-145'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-029'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
1-030'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Trabzonspor, forma şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 14 Aralık 2025 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 19:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor Kulübü, forma şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün forma şort arkası sponsoru Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin markası Sarıyer Kola oldu.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Derviş Köz, Trabzonspor Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı'nın yanı sıra Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


İmza töreninde konuşan Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, şunları kaydetti:

"1997 yılında yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi olarak, dürüstlük, kalite ve sürdürülebilirlik değerlerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Bu vizyonu ve mücadele ruhunu sahaya yansıtan Trabzonspor ile işbirliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sarıyer Kola olarak, yerli üretim gücümüz ve yenilikçi anlayışımızla Türk sporuna katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de başarılı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Asbaşkan Kafkas da 2025-2026 sezonu sonuna kadar A takımının forma şort arkası sponsorluğu kapsamında Sarıyer Kola ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş olması, köklü ve vizyoner bir markayla Trabzonspor isminin anılmasından son derece memnunuz. Bu bir başlangıç oldu. Özellikle takımımızın performansının giderek artması ve puan cetvelindeki yerimiz yükseldikçe devre arasında inşallah transfer çalışmalarımızda da Oğuz İçecek Gıda'dan destek bekleyeceğiz. Farklı bir sponsorluk anlaşması için de tekrar görüşebiliriz. Hayırlı olsun."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.