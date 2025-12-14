Burak Yılmaz'dan veda mesajı!

Burak Yılmaz: "Rizespor ve Başakşehir maçlarında sonra burada olmayacağım." pic.twitter.com/7ggq1QDYqM



— Sporx (@sporx) December 14, 2025

Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.Burak Yılmaz, maçın ardından flaş röportajda," demişti.Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin 3 yıldır benzer oyun oynadığını ifade ederek,diye konuştu."Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar."Taraftarındiye bağırdığını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:Burak Yılmaz, bu sezon İsmet Taşdemir'in ardından Gaziantep FK'nın başına geçmişti. 40 yaşındaki genç teknik adam, Gaziantep'te 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.Gaziantep FK, sıradaki iki maçında Çaykur Rizespor (Türkiye Kupası) ve Başakşehir ile karşılaşacak.