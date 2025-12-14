14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-05'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-058'
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
0-062'
14 Aralık
Fiorentina-Verona
0-154'
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
0-055'
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-260'
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-060'
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
2-063'
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-161'
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
0-1DA
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Burak Yılmaz'dan veda mesajı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Burak Yılmaz, maçın ardından flaş röportajda, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." demişti.


BASIN TOPLANTISI

Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin 3 yıldır benzer oyun oynadığını ifade ederek, "Uzun vuruyorlar, uzun taç atıyorlar, kornerlerde, duran toplarda etkili olmaya çalışıyorlar. Herhangi bir pas oyunu olmayan bir takım ama saygı duymak lazım. 3 senedir böyle muvaffak oluyorlar. Yedi oyuncumuzun olmamasına çok takılmıyorum ama sayı olarak çok da kısa olduğumuz için savunabildiğimiz kadar savunduğumuzu düşünüyorum açık söyleyeyim." diye konuştu.

Burak Yılmaz, şöyle devam etti:

"Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar."

Taraftarın 'Burak Hoca takım neden oynamıyor' diye bağırdığını anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi. Benim ekibim hak etmedi. O yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."

GAZİANTEP PERFORMANSI

Burak Yılmaz, bu sezon İsmet Taşdemir'in ardından Gaziantep FK'nın başına geçmişti. 40 yaşındaki genç teknik adam, Gaziantep'te 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Gaziantep FK, sıradaki iki maçında Çaykur Rizespor (Türkiye Kupası) ve Başakşehir ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 12 15 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 13 29 9
