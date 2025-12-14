14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-288'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-090'

Nuri Şahin: "Önemli bir rakibe karşı üç puan aldık"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

calendar 14 Aralık 2025 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nuri Şahin: 'Önemli bir rakibe karşı üç puan aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'un 2-0 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan." dedi. 

Şahin, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Gayet iyi oynadık. Ne planladıysak toplu ve topsuz, takım olarak sahaya yansıttık. Neticesinde de 2-0 gibi bir değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.



Şahin, tüm oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu maç bizim için geçiş adımıydı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışanlarımızı, kulüpte olan herkesi tebrik ediyorum. Çünkü herkes çok emek veriyor. Bugün karşılığını aldığımız için ekstra mutluyum Ben maçın hiç kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok zor bir maç oynadık. Çünkü Samsunspor çok kaliteli, çok kaliteli ayaklara sahip. Bizim için çok zor geçen bir maç oldu ama galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi oynadık. İyi karşılık verdik. İkili mücadelenin çoğunu kazandık. İkinci topların çoğunu kazandık. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Neticesinde 3 puanı aldık."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.