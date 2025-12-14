Nuri Şahin: 'Önemli bir rakibe karşı üç puan aldık'

Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'un 2-0 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan." dedi.



Şahin, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Galibiyeti hak ettiklerini belirten Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Gayet iyi oynadık. Ne planladıysak toplu ve topsuz, takım olarak sahaya yansıttık. Neticesinde de 2-0 gibi bir değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Şahin, tüm oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti: